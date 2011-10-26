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公司新闻(中文) | 2011年 10月 26日 星期三 16:59 BJT

〔香港个股〕联想集团称硬盘供应将因泰国洪灾受到影响

路透香港10月26日电---全球第二大个人电脑(PC)厂商--联想集团(0992.HK)周三表示,受泰国洪灾影响,整个产业内,硬盘供应紧张的情况将至少持续至明年第一季度,因硬盘供应商正努力恢复其产能.

"公司仍在评估泰国洪灾带来的全面影响,目前的联想所有产品线仍有充足的硬盘供应以应对需求,但预计受泰国洪灾影响,硬盘供应将出现紧张."联想在一封邮件中称.

洪水已迫使曼谷周边七处工业园区关闭,损失规模预计达到32亿美元.洪灾还造成供应链中断,并致使大约65万人暂时失业.这是泰国50年来遭遇的最严重洪灾.(完)

--记者 黄运涛/李千仪; 审校 张喜良

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