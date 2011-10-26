更正(公司方):〔香港个股〕中海油称就其合营收购阿根廷PAE权益,与英国BP继续商谈

(公司更正内容:内文第四段,蓬莱19-3油田净产量损失为"4万桶/天"有误,应为"6.2万桶/天")

路透香港10月26日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三称,就其合营企业Bridas Corporation收购阿根廷Pan American Energy(PAE)60%权益的交易,继续与英国BP(BP.L)进行商谈.

中海油首席财务官锺华在电话会议上向记者作以上表示.

中海油此前表示,Bridas以70.6亿美元向BP收购PAE60%权益的先决条件尚未达成,有关期限至11月1日或之前,除非所有交易方另行同意延长时间,否则各方有权终止该项交易.[ID:nCH0084155]而BP首席执行官Bob Dudley周二在记者会上称,预计明年才能完成上述交易.

锺华并称,该公司有信心完成全年经调整後的产量目标,即3.31-3.41亿桶油当量.他说,此前因溢油事件关停的蓬莱19-3油田,净产量损失为6.2万桶/天.

中海油稍早公布,第三季度油气净产量按年下跌9%,惟在实现油价劲扬50%的带动下,期内总收入按年增长23%.[ID:nCH0083215](完)

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