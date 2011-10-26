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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 18:11 BJT

****敬告客户:路透撤回稍早误发出的中国平安保险红条****

亲爱的客户,您好:

路透周三稍早发出中国平安保险第三季度业绩数据的红条[nCH0083219],有关红条数字有误,实际为稍早公布的深圳发展银行第三季业绩,故路透决定予以撤稿.不便之处,敬请见谅.

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