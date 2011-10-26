〔中港股业绩〕中国平安第三季净利按年跌逾四成至17.6亿元,明显逊预期

路透上海10月26日电---中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)周三称,今年第三季净利按年下跌44%%,至17.62亿元人民币,明显低于此前市场37.8亿元的预期,受累于并表深发展(000001.SZ)的相关会计处理.

刊登在上交所的公告显示,前三季度中国平安实现净利145.2亿元,同比增长13.8%.不过该公司称,在第三季度由于首次并表深发展而产生了19.52亿元的一次性会计处理影响,若剔除此因素,其前三季度实现净利164.71亿元,同比增长为29.1%.