〔中港股业绩〕中国平安第三季净利按年跌逾四成至17.6亿元,明显逊预期

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透上海10月26日电---中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)周三称,今年第三季净利按年下跌44%%,至17.62亿元人民币,明显低于此前市场37.8亿元的预期,受累于并表深发展(000001.SZ)的相关会计处理.
刊登在上交所的公告显示,前三季度中国平安实现净利145.2亿元,同比增长13.8%.不过该公司称,在第三季度由于首次并表深发展而产生了19.52亿元的一次性会计处理影响,若剔除此因素,其前三季度实现净利164.71亿元,同比增长为29.1%.
该公司并表示,当期股市大幅下挫,给第三季度净利润及其他综合收益带来负面影响.
中国平安第三季度基本每股收益0.22元,较上年同期下跌46.3%.今年前三季度基本每股收益为1.88元.
中国平安A股周三收报37.53元,涨1.21%;H股同日收报53.95港元,涨0.84%.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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