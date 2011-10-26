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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 19:22 BJT

〔中港股业绩〕中国平安第三季净利按年跌逾四成至17.6亿元,明显逊预期

路透上海10月26日电---中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)周三称,今年第三季净利按年下跌44%%,至17.62亿元人民币,明显低于此前市场37.8亿元的预期,受累于并表深发展(000001.SZ)的相关会计处理.

刊登在上交所的公告显示,前三季度中国平安实现净利145.2亿元,同比增长13.8%.不过该公司称,在第三季度由于首次并表深发展而产生了19.52亿元的一次性会计处理影响,若剔除此因素,其前三季度实现净利164.71亿元,同比增长为29.1%.

该公司并表示,当期股市大幅下挫,给第三季度净利润及其他综合收益带来负面影响.

中国平安第三季度基本每股收益0.22元,较上年同期下跌46.3%.今年前三季度基本每股收益为1.88元.

中国平安A股周三收报37.53元,涨1.21%;H股同日收报53.95港元,涨0.84%.(完)

参看业绩详情,请点选上海证券交易所网站(here)

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--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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