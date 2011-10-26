〔香港个股〕中海油第三季油气净产量按年降9%,但有信心完成全年目标(更新版)

(新增公司管理层及分析师评论)

* 第三季度总收入按年升23%

* 期内油气净产量同比下降9%,实现油气价大涨50%

* 管理层有信心完成全年产量目标

* 中海油称仍就Bridas收购PAE权益与英国BP进行讨论

记者 雷美珍

路透香港10月26日电---因蓬莱油田关停影响浮现,中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油(0883.HK)第三季度的油气净产量按年下降9%,惟在实现油气大涨带动下,总收入仍有显着增长.

中海油首席财务官锺华周三在电话会议上表示,该公司有信心完成全年经调整後的产量目标,即3.31-3.41亿桶油当量.

该公司的公告显示,今年7-9月的油气净产量为8,090万桶油当量;平均实现油价同比大增50.3%至每桶112.04美元,平均实现气价同比升20%至5.18美元/千立方英尺.

今年1-9月的净产量为2.499亿桶油当量,相当于全年目标中位数的74%.

分析师称,撇除因溢油事件而关停的蓬莱19-3油田,中海油其他油气田的产量亦略低于预期,要实现全年产量目标存有难度.

"蓬莱19-3油田停产的影响将在第四季度进一步显现,"苏格兰皇家银行分析师Danny Huang称,"预期中海油只能实现全年产量目标范围的低端."

中海油称,今年第三季度总收入为465.16亿元人民币,同比增长23%;其中油气销售收入约为人民币462.6亿元,同比大幅增长23.7%.

今年8月,中海油将今年全年产量目标下调至3.31-3.41亿桶油当量,较年初给出目标3.55-3.65亿桶低逾6%,以反映出溢油事件以及收购阿根廷Pan American Energy(PAE)60%权益交易延误的影响.[ID:nCH0075463][ID:nCH0077611]

中海油此前称,蓬莱19-3油田B、C平台已于今年7月13日停产,使该公司的净产量减少约2.2万桶/天.在中国国家海洋局于9月初勒令该油田全面停产後,净产量损失再增加4万桶/天.[ID:nCH0077611]

锺华表示,母公司与蓬莱油田的作业者兼外方合作夥伴--康菲石油(COP.N)中国正在修订开发方案,并"已进入比较好的阶段",但何时恢复生产则由国家海洋局做决定.

至于历时接近一年的PAE收购计划,锺华表示,目前仍然与卖方英国BP(BP.L)进行讨论,以及等待阿根廷政府批准交易进行.

中海油周二表示,其占一半权益的合营企业--Bridas Corporation以70.6亿美元向BP收购PAE60%权益的先决条件尚未达成,有关期限至11月1日或之前,除非所有交易方另行同意延长时间,否则各方有权终止该项交易.[ID:nCH0084155]同日BP首席执行官Bob Dudley在记者会上称,预计明年才能完成有关交易.

中海油称三季度资本开支约为105.5亿元人民币,同比增长28.8%,主要是开发项目较多以及勘探工作量饱满.

营运数据公布前,中海油收升0.83%,报14.54港元;大市恒生指数.HSI则升0.52%.(完)

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