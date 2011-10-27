《香港报摘》--其他报纸重要消息10月27日

* 明报
--长实(0001.HK)部署下月推出大围名城3期的一个新楼盘--"盛世".市场估计,盛世推出後,长实今年最终的卖楼套现总额,料可超越去年全年320亿港元的集团卖楼最高纪录.
* 星岛日报
--香港交易所(0388.HK)主席夏佳理下月会到西班牙及奥地利,招揽当地企业来港上市集资.夏佳理表示,正安排与国际时装连锁店Zara所属集团的管理层会面,期望Zara有机会登陆本港股票市场.
--财经事务及库务局陈家强表示,港府有关官员上周访京时,曾与中证局及人行会面,并了解中证监正与人行及国家外汇管理局,就人民币合格境外投资者(RQFII)敲定有关技术细节,料可尽快落实.
* 苹果日报
--新世界发展(0017.HK)上周公布供股计画.集团管理层表示,会于未来参与土地拍卖,亦会进行数个收购,但因希望将净负债率保持30%以下,故有集资需要;又指若不进行供股,净负债率将升至约40%.
* 东方日报
--洛阳玻璃(1108.HK)公布,截至今年9月底止第三季度业绩,录得亏损约654万元人民币,每股亏损1.31分.
* 文汇报
--中国建筑(3311.HK)副主席兼行政总裁周勇表示,目前该司承接保障性住房及建造转移项目(BT)约占总工程额20%,料国家继续保障房政策,有关比例可继续攀升.
* 大公报
--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)新闻发言人林密表示,明年是比亚迪电动车销售的"井喷年",预计其国内首款纯电动车E6及eBUS-12纯电动单层大巴合共可录得几十亿元人民币的销售额. (B03)(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 陈敏/杨淑祯