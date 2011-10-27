《香港报摘》--其他报纸重要消息10月27日

中国货币市场：短钱宽松但预期仍差，逆回购连续停做负面影响料渐显

路透上海2月7日 - 中国银行间市场周二短期资金供给依旧较为宽松，隔夜及七天回购 利率也相对平稳；不过受货币政策已中性转紧的压制，对中长期资金面预期仍不佳，长钱难 觅价格亦水涨船高。 交易员并指出，央行公开市场已连续三日暂停逆回购操作，虽然在节后现金回流助力下 流动性暂时未现明显压力，但未来一两周内仍有巨量逆回购到期，若央行持续暂停投放，其 负面影响料将逐步显现。 “今天还是比较宽松，但是大家预期都不太好，（货币政策）确实转向了，不像过去两 年机构都在赚央妈（央行）的钱，现在都得让吐出来，”北京一基金交易员称。 他透露，目前线下中长期资金价格升速较快，几乎一天一个价，今日股份制银行发行的 三个月同业存单利率已达4.40%。 华东一银行交易员亦谈到，目前只有七天以内的资金尚属稳定，整体市场情绪其实很差 ，“长的利率哗哗的上，存单（发行）竞相提价，感觉对资金都非常饥渴，有点恶性竞争， 这样搞的大家更不敢投了，因为拿了就亏。” 她认为，市场情绪如此谨慎主要还是对央行政策底线心里没底，所以才急迫地多拿些