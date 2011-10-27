〔港报社评〕终极方案难产,欧债痼疾难愈--信报10月27日

欧盟峰会前召开的欧盟财长会议,突然宣布取消,反映在解决欧债危机的关键问题上,欧盟领导人还未能取得共识.迄今看来,解决危机的”终极方案”难产,只能以”局部性”及”阶段性”成果,来观察欧债危机的演化.危机发展到目前“摊牌”阶段,解决框架的议题有三点.一是扩大欧洲稳定金融机制(EFSF)的借贷规模;二是定出债权人减记希腊债务价值的比例;由减记所引起的银行风险,必须通过第三个关键点,即欧洲银行进行资本重组计划,以堵塞系统性风险爆发.三大议题所牵涉的利益和损失分配,一直无法在欧盟成员国之间取得共识.

有关增加EFSF的施援”弹药”,照最新构想,是通过”杠杆化”来取得资源,当中有两个考虑方案,其一由欧盟成员提供担保,增加EFSF的借贷金额至10,000亿欧罗;其二是以资产证券化手段,成立一个”特殊目的载体”(SPV),购买问题国家的债券,再将所购债券抵押给债权人申请再融资,目标包括向金砖五国融资.按照欧盟峰会的声明草案,欧盟同意向寻求注资的银行提供担保,避免出现信贷紧缩;也定出银行到明年6月必须符合一级资本充足比率9%的标准.但这些措施显然无法消除欧债危机恶化的演变风险.在欧盟领导人峰会上,德法两国强烈要求意大利尽快改善意大利财政状况.

意大利债务额高达18,000亿欧罗,债务/GDP比率达120%.意大利总理贝卢斯科尼前天召开紧急内阁会议,讨论改善意大利经济措施,但显然无法消除欧债危机蔓延到意大利的风险.看情形,这次欧盟峰会无法达成解决危机的”终极方案”,充其量取得银行资本重组计划的局部成果.欧盟去年修改”里斯本条约”,为危机处理提供具体法律基础,但援助机制对提出财政要求支持,都附加严格条件,在条件约束下,加上利益纠缠,面对危机,欧盟领导只采取拖拉谈判手法,当危机逼近爆发临界点,便施放一些纾缓措施,以扑灭燃眉之火.从欧债危机爆发到昨天的峰会,显然无法走出这个”怪圈”,欧债痼疾也难以痊愈.(A02)