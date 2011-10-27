〔港报财经评论〕挟淡仓成"提款"活动--信报10月27日

挟淡仓成”提款”活动 /陆文

近期坚持在周内期指结算前,杀熊挟淡仓下扭转部分市场偏淡情绪,这反弹是在投资者审慎与半信半疑下持续,日後一旦出现大成交及淡仓全线投降,即是反弹见顶之期,维持反弹高位在19,500/20,500点之间.寻找挟淡仓对象是大户近期的”提款”活动,有趣的是,在早前市场纷纷视沽空为必胜杀着,甚至促使监管机构容许小投资者获公平的沽空权利,不少掌握市场脉搏及个股动态消息的对冲基金,目前尚且要为补淡仓感到进退两难,特别是面对有基金要求收回借出的股票,对部分交投金额不太活跃者,或许出现挟淡仓乾升现象.

早前指出大行近月唱淡及大幅调低目标价的板块多可对着干,要谨记大行的主要收益来自其客户而非阁下,没有必要为”偷看”其分析报告的街外人提供免费服务.因此,以阴谋论指出现水平唱淡水泥、铁路、内银与内房股者不可信.昨天一批水泥建材股也持续反弹,安徽海螺水泥(0914.HK)第三季盈利增逾1倍,首三季多赚近两倍,虽然成本上升引来疑虑,但股价昨天上升9.4%,中国建材(3323.HK)亦升9%、金隅(2009.HK)急弹14.7%、山水水泥(0691.HK)升6.67%、中材(1893.HK)亦升4.2%,涉足建筑的远大中国(2789.HK)升18.1%,亚洲水泥(0743.HK)亦有4.2%升幅.其馀煤炭板块配合早前中煤能源(1898.HK)业绩胜预期再升,带动中国神华(1088.HK)涨3.4%.

挟淡仓新贵来自中国内地铁路相关板块,自早前高铁事故并反映铁路部这王国存着大量问题,成为沽空及抛售对象,但早前中国内地已有对停工的铁路项目提供资金,亦容许中国铁路债券成中国政府支持债券,有助处融资困局的铁路部带来支付能力,中铁(0390.HK)获16.4亿美元的埃塞俄比亚铁路工程,刺激股价急弹11.4%,补淡仓活动极其明显,中铁建(1186.HK)亦有8.8%进账、中交建(1800.HK)升2.2%,南车时代(3898.HK)与南车(1766.HK)分别升13.5%及14.1%,在在反映早前被基金洗仓及大举沽空者,一旦市场情绪回稳反弹空间惊人,却充分证明投资市场对严重铁路事故的善忘.

上日提及部分持现金比重高的基金将顺应业绩作出调校比重,昨天内银股中行(3988.HK)第三季业绩差强人意,首三季利润同比增长21.5%,逊于预期,看来将被”换马”至业绩符合预期的农行(1288.HK)及重庆农商(3618.HK),民行(1988.HK)亦有补淡仓的反弹.反映航运业务的中远太平洋(1199.HK)公布首三季业绩收入增长32.9%,第三季收入上升48.9%,但扣除非经常性项目溢利下降5.5%,反映短期航运股反弹言之尚早.(B06)

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美元兑日圆续寻底 /苏子

三菱东京日联银行在一份报告中表示,日圆的走势将继续较美元为佳,因为联储局将推出QE3措施,而日本单独干预亦不大可能阻止日圆继续走高.因一旦联储局推出QE3,美元势必成为市场的主要抛售对象,令主要非美元货币,包括日圆将明显上升,而在美元处于大弱势下,日本央行一定不会如此无知与市场已形成的力量对着干,动用真金白银独自入市干预日圆的强势.目前日本有关当局可以做的,便是在日圆不断上升时采取”出口术”的口头干预策略.例如美元兑日圆日前再创历史新低,低见75.76水平後,日本财务大臣安住淳便指出日圆的强势并未反映日本的基本因素,日圆的强势只是投机活动的结果,并暗示可能会有干预日圆强势的措施.

但市场对于安住淳的言论反应冷淡,美元兑日圆连上周初的76.57低位亦乏力触及,反弹高位仅见76.48便重拾弱势,故从价位走势上看,汇市炒家普遍相信日本央行动用真金白银入市干预的可能性甚低.而且目前美元兑日圆已经跌破76-78这个运行大约两个月的横行争持区,在技术上出现重大突破下,日本央行即使真的入市干预,效果亦只会是大打折扣,反而可能为汇市炒家提供更佳的价位入市买入日圆或建立美元兑日圆短仓.日本央行若真的要入市干预,亦会待一些利淡美元兑日圆的因素出现变化才会采取行动.例如欧盟就欧债问题上取得协议,令市场避险情绪下降,不少避险资金因此纷纷沽出日圆进行拆仓活动,并使美元兑日圆在日线图上呈现利好後市的形态,这时日本央行才有较高机会”顺势入市”,从而加速美元兑日圆的反弹动力.

相信日本央行即使可以在”顺势入市”後得到看似成功的干预效果,但亦不代表日本央行真的已扭转了美元兑日圆目前的大型下跌浪,原因是目前美元的走势仍受联储局可能推出QE3措施所困扰,故美元的整体表现较难出现持久性的升浪.担心一旦美元整体走势重拾弱势,日圆自然跟随其他非美元货币一同走高,令美元兑日圆有再创历史新低的危机.目前投资者若入市建立美元兑日圆好仓博反弹,暂不能有长期持有的看好心态,反而应待日本央行若真的入市干预时,果断地把所持的美元兑日圆好仓获利,懂得见好即收.从月线图上看,美元兑日圆仍在2007年6月的124.16高位向下延伸的下降阻力线以下运行,故除非稍後美元兑日圆能够成功升越上述的下降阻力线,否则美元兑日圆的大方向仍以向下寻底为主.短期内若失守75心理关口,料会朝着更关键的70关口迈进.(B09)