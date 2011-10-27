〔港报财经评论〕政策回暖,铁路内需股翻身--经济日报10月27日

政策回暖,铁路内需股翻身 /林瑞芬

微观中国中铁之後,再翻看中国铁建(1186.HK)、中国南车(1766.HK)及南车时代(3898.HK),後两者昨日的反弹力很强,中国南车升14%至4.37港元收市,南车时代升13.5%至18.28港元收市.原因是受困多月後终有好消息,是提振股价的主要原因.据中国铁道部周三招标的两期企业债遭机构疯抢,不仅投标倍数超购,且中标利率均落于招标区间下限.且温总理提示,国家对于重大基础设施在建、续建项目会继续支持.由此憧憬,停滞多月之铁路相关建设项目亦可能恢复.已微观到从10月以来,大股东一致增持中国南车,平均入市价在2.457-2.788港元,由于7-9月股份被疯狂抛售,相信会有人捞底,只是不能肯定是市场底.发生高铁追尾意外,加速铁路相关股份于9月见市场及估值底,大趋势发展下,铁路相关股走势将慢慢改善.中国南车自低位弹80%多,相当惊人,但放远些看,股价自11港元左右回落至低位2.38港元,之後反覆再弹至5.6港元左右并不为奇,可候低收集.

内需股确有很多类型,百货股、体育用品股、汽车股、男女装股份等,难一一剖析.个人跟进策略,首要业绩有一定能见度,以及个股较早前有大股东肯增持为主,正通(1728.HK)合心水.中国内地人生活愈来愈富有,加上,汽车限购令在部分大城市已推行,预示有钱人买车受限,只有愈来愈追求更豪华更高价车,相关豪华车增速超确已超逾国内整体车市道.正通主要在国内经营豪华品牌汽车4S销售店,即是销售、备件、服务及调查等,料占优势.

引证同类股中升控股(0881.HK)近周公布第三季度,共销售新车约4.4万辆,按年增长超过60%启示,正通的业绩在下半年度料不会走样.集团今年并购33间豪华汽车经销商,料对盈利贡献逐步浮现.正通控股股东Joy Capital Holdings于9、10月份见增持,释出正面信息.技术上,正通8.3港元为短期阻力,突破回探9.6港元左右,昨收报7.89港元,7港元为止蚀.(010)

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中海油明年盈利或倒退 /余少文

国企指数昨日升189点或1.9%,收10,050点,是9月中以来首次收于10,000点之上,成交额151亿港元.成交额虽高于过去10日平均值141亿港元,但不及周一的155亿港元,加上只有70%主板H股随大市上升,整体反弹动力仍不足.而红筹指数升33点或0.9%,收3,713点,表现差于国指则是内房股逆市下跌所累,成交额约54亿港元.至于A股亦连升三日,成交额持续增加,前日增加至1,500亿元人民币,昨日再增加至1,800亿元人民币,反弹动力较中资股更强,似乎第四季表现可望跑赢国指,故A50中国(2823.HK)等A股概念股份、ETF再有留意价值.至于国指10,000点是主要心理阻力位,昨日即使升越这阻力位,但8月在10,000点至11,100点上落多时,亦形成一个密集区,会是国指未来一段日子的主要阻力区.

多只内银股昨日公布第三季业绩,当中中国银行(3988.HK)第三季盈利只同比增长9%至298亿元人民币,又较第二季下跌10%,表现颇令人失望.但每股NAV升至2.49元人民币,市帐率约0.93倍,即股价仍低于每股资产净值下,仍有小小吸引力,可继续持有.但个别中资股表现令人失望,如中海油第三季油气销售收入虽升24%至463亿元人民币,较首季和第二季的482亿和488亿元人民币为少.主要是渤海湾油田暂时关闭,令产能减少,即使首三季平均实现油价由上半年的每桶108.16美元升至112.04美元,也无法令收入环比上升.而中海油第三季油气总净产量只有8,090万桶油当量,少于首季和第二季的8,520万和8,350万桶.

虽然中海油产量回落,但相信无损其今年盈利持续增长.尤其上半年盈利已升51%至393亿元人民币,加上国际油价仍在90美元水平上落,即使第四季油价回落,中海油全年盈利录得双位数增长是没有问题.彭博综合证券商预测亦显示,其今年每股盈利会较去年增长25%至1.54元人民币.不过,中海油有权益的油田漏油事件除了令产能减少外,赔偿在所难免,也会以亿元人民币作为赔偿单位,或要到明年才会商讨赔偿结果,故明年盈利令人忧虑.彭博预测亦料中海油明年每股盈利将会倒退至1.48元人民币,即使放眼至2013年也只会回升至1.53元人民币,故中海油高增长或结束,今次反弹阻力会是250天线,即牛熊线所在.(008)