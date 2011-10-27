〔港股业绩〕中国联通第三季净利升21%略逊预期,成本上涨承压(更新版)

(新增细节和背景)

* 第三季净利升21%至16.1亿元,略逊市场预期

* 未来将继续加大业务营销力度

* 周四收跌0.62%,表现逊于大盘

路透香港10月27日电---中国第二大电信运营商--中国联通(0762.HK)周四公布,第三季度净利按年升21%,略低于市场预期,成本上涨继续承压.

中国联通第三季度净利为16.1亿元人民币,而路透对四位分析师的调查均值为17.1亿元.

"受网络资产规模扩大、业务发展加快、通胀压力加大等因素影响,公司成本继续面临上涨压力."该公司公告称.

截至9月底止的前三季,中国联通净利为42.6亿元,去年同期为42.5亿元;首三季每股盈利为0.18元;移动平均每用户每月收入(ARPU)为47.4元,同比增长9%.

三大电讯商的竞争激烈,将战线伸延至消费较低的城市,以保持它们的用户数量增长.在拥有逾9亿户移动电话用户的中国市场,中国联通以约1.89亿用户占有约两成市场份额.

不过,随着两家竞争对手--中国移动(0941.HK)和中国电信(0728.HK)相继推出3G服务争夺客户,中国联通面临着更为激烈的竞争,因此在上半年大幅提高了手机补贴金额.

公告称,未来将继续加大业务营销力度.首三季度销售费用发生人民币206.34亿元,同比增长20.6%,3G手机补贴成本41.56亿元,比上年同期增加28.90亿元.

目前中国三大运营商中,仅中国联通在国内销售苹果公司(AAPL.O)的iPhone手机.不过,苹果公司的产品热卖引发中国运营商竞相引进iPhone.中国移动和中国电信都表示,正在与苹果公司积极接触,以销售後者热门的iPhone手机,但目前尚无时间表.

业绩公布前,中国联通周四收跌0.62%,大盘恒生指数.HSI则升3.26%.(完)

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