〔中港股业绩〕中兴通讯第三季净利远逊预期,将盯紧全球无线网扩容商机(更新版)

(新增细节和背景)

* 第三季净利同比降38%,远逊市场预期

* 受累宏观经济不确定性和较高财务成本--分析师

* 将重点抓住全球无线网络扩容与升级机会

* 周四收升5.7%,优于大盘表现

路透香港10月27日电---中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)第三季净利同比降38%,远逊市场预期,公司冀望未来将重点抓住全球无线网络扩容与升级等商机.分析师预期,该公司盈利或将于明年起改善.

德银分析师稍早在一份研究报告中称,宏观经济的不确性和较高的财务成本可能给中兴通讯的利润增长带来压力,但维持对该公司的买入评级,因预期该公司的利润将于2012年起改善.

中兴通讯周四公告,其第三季度净利为2.99亿元人民币,而路透对五位分析师的调查均值为4.16亿元.期内,该公司每股盈利为0.09元.截至9月底止的前三季净利则为10.7亿元,同比降21.5%.

"展望下一报告期,在国内宏观调控及纷繁复杂的国际经济形势下,本集团将重点抓住全球无线网络扩容与升级、国家宽带战略、ICT产业及智能终端等机会."中兴公告称.

中兴9月底宣布已与日本软银(9984.T)达成合作,将为後者建设4G(第四代移动通讯)移动网络,该网络将覆盖日本90%以上的人口.中兴此前已为和记黄埔0013.HK在瑞典部署LTE TDD/FDD融合的4G商用网络.

很多大型电信运营商把LTE(Long Term Evolution,长期演进技术)看作4G的新标准,计划倾注大量资金打造更高速度的网络.

公告并称,期内终端产品收入同比增长53.43%,主要是由于3G、CDMA、GSM手机以及数据卡销售增长所致.

中兴正大胆押宝谷歌(GOOG.O)Android操作系统的移动设备,亦有计划生产基于微软(MSFT.O)Windows操作系统的手机.该公司今年的手机出货量目标为8,000万台以上,智能手机占逾1,000万台,高于其在中国的主要竞争对手华为[HWT.UL].

据调研机构IDC报告,中兴今年前两季稳居全球手机厂商出货量第五位,是前五大厂商中唯一的中国厂商,市场份额由去年同期的3.3%上升至4.5%.

据汤森路透Thomson One Analytics数据,28位分析师对中兴的平均目标股价约为28港元.

业绩公布前,中兴通讯H股周四收升5.7%,报22.25港元;大盘恒生指数.HSI则升3.26%.(完)

浏览中兴通讯其他新闻,请点选[0763.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布业绩声明,请点选:(here)