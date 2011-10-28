〔表格〕龙源电力首三季净利按年上升21%,为16.14亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月28日电---龙源电力集团股份有限公司(0916.HK)周五公布,截至2011年9月30日为止九个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年1-9月 2010年同期
净利 1,613.76 1,334.18
营业额 11,360.53 10,138.54
注:龙源电力为亚洲最大风力发电商,也是中国五大电力集团国电集团旗下子公司.根据汤森路透综合25名分析师预测,龙源电力于2011年度净利为27.04亿元人民币,按年升34%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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