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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 16:53 BJT

〔表格〕龙源电力首三季净利按年上升21%,为16.14亿元人民币

路透香港10月28日电---龙源电力集团股份有限公司(0916.HK)周五公布,截至2011年9月30日为止九个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年1-9月 2010年同期

净利 1,613.76 1,334.18

营业额 11,360.53 10,138.54

注:龙源电力为亚洲最大风力发电商,也是中国五大电力集团国电集团旗下子公司.根据汤森路透综合25名分析师预测,龙源电力于2011年度净利为27.04亿元人民币,按年升34%.(完)

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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