〔中港股业绩〕青岛啤酒第三季净利按年略减,气候及通膨令销售放缓(更新版)

* 三季度净利按年减0.88%

* 气候及上半年存货等令销售放缓

* 景气不明及通胀料影响下半年销售

路透香港10月27日电---中国市占率第二大的啤酒生产商--青岛啤酒股份有限公司(0168.HK)(600600.SS)周四公布第三季净利仅6.75亿元人民币,较上年同期衰退0.88%,因原材料成本居高不下以及夏季气候较为凉爽影响销售量.

收盘後,青啤在联交所发布公告称,第三季每股盈利(EPS)为0.499元;前三季净利按年增长11.4%至16.6亿元人民币,EPS为1.232元.

分析师表示,夏季部份地区气温较低、上季涨价前分销商累积库存以及总经前景不明等因素,令第三季中国整体啤酒行业销售成长放缓.而通胀虽然触顶,但对行业毛利率的压力仍然未消除.

青啤引述国家统计局资料称,中国1-9月啤酒产量为3,956万千升,同比增长8.6%.此增幅较上半年时的逾11%明显放缓.

公司在公告里称,在原材料居高不下以及市场竞争加剧情况下,公司仍"保持啤酒销量的持续增长,并快于啤酒行业的增长水准."

青啤1-9月啤酒销量为604万千升,同比增长14.5%,销售收入同比增17%至188.9亿元人民币.主品牌青岛啤酒销量同比增17.7%至326万千升.

花旗较早的研究报告显示,第三季整体行业成长减速.因此,调降青啤2011财年盈利预估6%,目标价也下调至43港元.

啤酒主要原料--大麦芽在今年价格涨幅逾三成後,近期初现回落迹象.不过,分析师表示,原料价格的下跌对毛利的助益可能要到明年初才能反映出来.

由朝日啤酒(2502.T)持股19.9%的青啤,去年的啤酒销售量为635万千升,公司目标于2014年实现啤酒销量1,000万千升.

青啤H股周四收低0.11%,报43.65港元,过去一个月上涨7.24%.(完)

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