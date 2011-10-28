《香港报摘》--经济日报10月28日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
* 要闻版头条:
--欧债危机暂得纾缓,中国又提出"适时适度微调"政策,刺激港股五连升,直逼两万点大关,并获逾900亿港元成交支持,令港股市值一日暴涨6,938亿港元,重上18.4万亿港元.
* 其他:
--太古股份(0019.HK)宣布,昨日向港交所提交上市申请表格,将太古地产以介绍形式分拆到主板上市.太古将分拆太古地产股份上市的比例由17%增至18%.联交所已确认公司可以进行建议分拆.
--上海医药(2607.HK)第三季股东应占净利润3.58亿元人民币,按年升2.6%.若撇除出售广东天普生化医药所得利润,首三季股东应占利润为13.79亿元,按年升17.1%,主要由医药产品销售上升带动.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 杨淑祯
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。