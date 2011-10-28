《香港报摘》--经济日报10月28日

* 要闻版头条:

--欧债危机暂得纾缓,中国又提出"适时适度微调"政策,刺激港股五连升,直逼两万点大关,并获逾900亿港元成交支持,令港股市值一日暴涨6,938亿港元,重上18.4万亿港元.

* 其他:

--太古股份(0019.HK)宣布,昨日向港交所提交上市申请表格,将太古地产以介绍形式分拆到主板上市.太古将分拆太古地产股份上市的比例由17%增至18%.联交所已确认公司可以进行建议分拆.

--上海医药(2607.HK)第三季股东应占净利润3.58亿元人民币,按年升2.6%.若撇除出售广东天普生化医药所得利润,首三季股东应占利润为13.79亿元,按年升17.1%,主要由医药产品销售上升带动.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.