《香港报摘》--信报10月28日

* 头版头条:

--欧洲就解决欧债危机意外地达成协议,加上美国经济第三季增长显着加速,美国国内生产总值(GDP)录得一年来最快增长,欧美双喜临门,好友大反扑,刺激全球股市急升.美股淡友纷纷投降,不敢造淡,并沽出避险货币美元.欧美股市飙升,预料可带动港股今天挑战两万点大关.

* 其他:

--市场盛传领先资产管理(Lyxor)将撤出香港市场,集团昨天表示,把旗下12只合成交易所买卖基金除牌是其中一个策略.按照尽管机构规定,ETF除牌需要三个月通知,换言之,领先的ETF可能最快于明年初正式退市.

--虽然全球股市憧憬欧债危机解决而回暖,香港财政司司长曾俊华警告,全球经济前景转淡,将不利消费及投资信心,预期本港全年经济增长可达早前5-6%的预测,但靠近下限.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.