《香港报摘》--信报10月28日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
* 头版头条:
--欧洲就解决欧债危机意外地达成协议,加上美国经济第三季增长显着加速,美国国内生产总值(GDP)录得一年来最快增长,欧美双喜临门,好友大反扑,刺激全球股市急升.美股淡友纷纷投降,不敢造淡,并沽出避险货币美元.欧美股市飙升,预料可带动港股今天挑战两万点大关.
* 其他:
--市场盛传领先资产管理(Lyxor)将撤出香港市场,集团昨天表示,把旗下12只合成交易所买卖基金除牌是其中一个策略.按照尽管机构规定,ETF除牌需要三个月通知,换言之,领先的ETF可能最快于明年初正式退市.
--虽然全球股市憧憬欧债危机解决而回暖,香港财政司司长曾俊华警告,全球经济前景转淡,将不利消费及投资信心,预期本港全年经济增长可达早前5-6%的预测,但靠近下限.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 乔艳红
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。