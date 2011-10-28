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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 08:23 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月28日

路透香港10月28日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7673港元HKD=)

美国股市周四大涨3%,因欧洲领导人达成控制债务危机的协议,驱除了笼罩在市场上方的阴云.

道琼工业指数.DJI劲扬339.51点,或2.86%,报12,208.55点;标准普尔500指数.SPX急升42.59点,或3.43%,至1,284.59点.Nasdaq指数.IXIC暴涨87.96点,或3.32%,报2,738.63点.[ID:nCN1181466]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 201.170 7.22 120454 15.625 1.33

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 15.020 15.18 517931 4.667 3.02

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.500 0.81 602697 76.896 1.05

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 39.670 8.57 282021 20.542 4.49

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 136.000 3.99 116949 10.564 1.77

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 101.250 4.26 163909 7.864 2.53

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.840 5.93 976144 69.657 3.50

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 66.510 1.54 71382 5.166 2.70

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.360 -2.21 854955 15.814 -1.78

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.790 10.29 123742 20.809 2.76

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 18.750 4.46 50097 3.641 1.70

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 31.800 9.58 30789 4.940 2.28

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 21.360 14.78 23478 1.659 -48.63

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.940 6.14 169090 0.457 2.63(完)

--整理 陈敏

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