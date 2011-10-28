《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月28日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透香港10月28日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7673港元HKD=)
美国股市周四大涨3%,因欧洲领导人达成控制债务危机的协议,驱除了笼罩在市场上方的阴云.
道琼工业指数.DJI劲扬339.51点,或2.86%,报12,208.55点;标准普尔500指数.SPX急升42.59点,或3.43%,至1,284.59点.Nasdaq指数.IXIC暴涨87.96点,或3.32%,报2,738.63点.[ID:nCN1181466]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 201.170 7.22 120454 15.625 1.33
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 15.020 15.18 517931 4.667 3.02
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.500 0.81 602697 76.896 1.05
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 39.670 8.57 282021 20.542 4.49
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 136.000 3.99 116949 10.564 1.77
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 101.250 4.26 163909 7.864 2.53
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.840 5.93 976144 69.657 3.50
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 66.510 1.54 71382 5.166 2.70
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.360 -2.21 854955 15.814 -1.78
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.790 10.29 123742 20.809 2.76
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 18.750 4.46 50097 3.641 1.70
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 31.800 9.58 30789 4.940 2.28
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 21.360 14.78 23478 1.659 -48.63
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.940 6.14 169090 0.457 2.63(完)
--整理 陈敏
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。