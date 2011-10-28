《香港重要政经日程》--10月28日-11月4日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
10月28日(周五)
--09:30 信和置业(0083.HK)年度股东大会.
--13:00 俄铝(0486.HK)特别股东大会.
-- 鞍钢(0347.HK)公布第三季度业绩.
-- 比亚迪(1211.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国建行(0939.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国东航(0670.HK)公布第三季度业绩.
-- 龙源电力(0926.HK)公布第三季度业绩.
-- 中海油服(2883.HK)公布第三季度业绩.
-- 招商银行(3968.HK)公布第三季度业绩.
-- 中材股份(1893.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国中铁(0390.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国神华(1088.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国电信(0728.HK)公布第三季度业绩.
-- 中信证券(6030.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国南车(1766.HK)公布第三季度业绩.
-- 长城汽车(2333.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国中冶(1618.HK)公布第三季度业绩.
=====================近日香港主要政经消息===========================
10月31日(周一)
--15:30 瑞安房地产(0272.HK)特别股东大会.
-- 公布9月货币统计数据.
-- 金管局公布9月外汇基金总资产.
-- 香港政府公布9月财务状况.
11月1日(周二)
--16:30 公布9月零售数据.
--09:30 华能新能源(0958.HK)在北京举行特别股东大会.
--16:00 田生集团(0183.HK)年度股东大会.
--11:00 台泥国际集团(1136.HK)特别股东大会.
--16:00 联合基因集团(0399.HK)年度股东大会.
11月2日(周三)
--11:00 珠江船务(0560.HK)特别股东大会.
--11:00 华艺矿业(0559.HK)年度股东大会.
--10:00 数码通电讯(0315.HK)年度股东大会.
-- 依利安达(1151.HK)公布三季度业绩.
-- 联想集团(0992.HK)公布上半年业绩.
-- 屹东电子(8249.HK)公布三季度业绩.
11月3日(周四)
--15:00 永恒策略(0764.HK)特别股东大会.
--16:00 东方明珠创业(0632.HK)特别股东大会.
-- 比高集团(8220.HK)公布上半年业绩.
-- 直通电讯(8337.HK)公布三季度业绩.
-- 宏利金融(0945.HK)公布三季度业绩.
-- 泰达生物(8189.HK)公布三季度业绩.
*11月4日(周五)
-- 中华数据广播(8016.HK)公布三季度业绩.
-- 星狮地产(0535.HK)公布全年业绩.
-- 皓文控股(8019.HK)公布三季度业绩.
-- 亨鑫科技(1085.HK)公布三季度业绩.
-- 海王英特龙(8329.HK)公布三季度业绩.
-- 太阳国际(8029.HK)公布上半年业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。