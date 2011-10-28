《香港报摘》--其他报纸重要消息10月28日

* 明报

--据市场消息指,今年中曾搁置上市的内地泳衣生产商浩沙国际,加入中银国际为承销商後,拟下月重启招股计画,集资额初步料维持最多约2亿美元(约15.6亿港元).

--上周五(21日)截标仅获两份标书的一幅邻近西贡市中心的临海酒店地,为逾10年来政府推出的最大幅酒店地皮.结果由陈国强及有关人士透过旗下智豪有限公司,以7.193亿港元夺标.市场估计,项目投资额将逾20亿港元.

* 星岛日报

--政务司司长林瑞麟在波兰表示,欢迎波兰企业来港上市.巴西圣保罗交易所行政总裁Edemir Pinto表示,明年第二季将安排巴西期指来港挂牌.

--中国中铁(0390.HK)(601390.SS)公布,于俟塞俄比亚、孟加拉及内地等十多项工程项目中标,合同额187.87亿元人民币.

* 苹果日报

--窝轮发行商可于下周开始推出汇贤产业信托(87001.HK)相关的窝轮产品. 瑞银亚洲股票衍生产品销售部董事经理于正人表示,他们会先了解当中运作及计价问题,才会正式推出有关产品.

* 东方日报

--太平洋航运(2343.HK)公布第三季度营运数据.自6月底以来,小灵便型及大灵便型乾散货船的市场租金分别上升12%及22%,两者的改善均较预期为早及强烈.

* 文汇报

--中国南车(1766.HK)(601766.SS)董事长赵小刚表示,公司500亿元人民币动车订单完成进度不会受到7.23温州动车事故影响,预计这500亿元人民币未完成的动车订单将于明年交货.

--东亚银行(0023.HK)副行政总裁李民桥表示,近期市场资金持续紧张,预料息率会继续向上,息口未来的走势,将视乎内地会否放宽银根,令内地企业减少来港借贷抢走资金.

* 大公报

--哈萨克铜业(0847.HK)公布,截至今年9月底止第三季度生产报告,期内自产精矿阴极铜产量为22.7万吨,进度符合全年目标30万吨,公司认为今年剩馀时间的产量及品位可能与当前水平持平.

--利嘉阁地产研究部主管周满杰表示,综合首9个月数字,动工私宅单位数量共有7,177伙,相比去年同期的3,194伙激增1.25倍,创近4年同期新高,反映本地私宅动工速度回升.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.