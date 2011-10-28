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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 16:42 BJT

〔表格〕中海油服第三季净利按年升3.8%,为13.03亿元人民币

路透香港10月28日电---中国中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)公布,按中国会计准则,其截至2011年9月30日为止未经审核的第三季度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年7-9月 2010年同期

每股盈利(元) 0.29 0.28

净利 1,302.6 1,254.9

营业收入 4,960.2 4,636.7

2011年1-9月 2010年同期

每股盈利(元) 0.75 0.76

净利 3,373.8 3,429.2

营业收入 13,317.9 13,630.3

注: 中海油田服务为中国主要的离岸鉆井服务供应商.(完)

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--记者 陈敏; 审校 林高丽

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