〔表格〕中海油服第三季净利按年升3.8%,为13.03亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月28日电---中国中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)公布,按中国会计准则,其截至2011年9月30日为止未经审核的第三季度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年7-9月 2010年同期
每股盈利(元) 0.29 0.28
净利 1,302.6 1,254.9
营业收入 4,960.2 4,636.7
2011年1-9月 2010年同期
每股盈利(元) 0.75 0.76
净利 3,373.8 3,429.2
营业收入 13,317.9 13,630.3
注: 中海油田服务为中国主要的离岸鉆井服务供应商.(完)
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--记者 陈敏; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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