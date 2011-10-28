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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 16:40 BJT

〔表格〕招商银行第三季净利按年升32.6%,为97.88亿元人民币

路透香港10月28日电---中国招商银行股份有限公司(3968.HK)(600036.SS)公布,截至2011年9月30日为止第三季业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度第三季 2010年度同期

每股盈利(元) 0.45 0.34

净利 9,788 7,382

净利息收入 19,908 14,526

2011年度首三季 2010年度同期

每股盈利(元) 1.32 0.99

净利 28,388 20,585

净利息收入 55,624 40,869

注:招商银行为中国股份制商业银行.(完)

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--记者 陈敏; 审校 曾祥进

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