〔港报社评〕新方案问题多,欧债危机未解--经济日报10月28日

欧盟终妥协出新一轮挽救债务危机方案,因共识较市场预期为多,环球股市在早前大跌後昨借机大反弹.惟新挽救方案能否全面落实、是否够力、会否加深欧洲衰退此三方面都难乐观,欧债危机仍是续拖,再爆恐无可避免.市场担惊受怕一番後,昨终喘口气,因欧盟在拖拖拉拉後,昨终不但取得共识,交出新一轮挽救危机方案,内容除市场预期的银行补充资本逾1,000亿欧元计划外,还包括希腊的市场“自愿”债务重组削债50%,与杠杆化欧洲金融稳定机制,令市场略喜出望外.

可惜,方案仍有三大问题,令欧债危机仍是拖而不解.其一,以欧盟过去一年多纪录来看,若非危机濒临爆炸,欧盟各国都不会忍痛认真处理,且危机稍纾时又会放慢改革步伐.现时陷危国家如希腊、意大利等国内都有强烈反对紧缩声音,新方案能否全面落实,实在不宜乐观.其二,新方案是否够药力,不无疑问.国际货币基金组织(IMF)早前指希腊须削债65%,但新方案只削50%.IMF指欧洲银行要补充资本2,000亿欧元,才足抵御恶浪,但新方案只补充资本1,060亿欧元,且部分银行更极可能无法从市场筹集足够资本,须向国家求救.欧洲国家一旦要再撑银行,本身债务又会上升,那市场未来是否仍信欧洲银行与国家,不再爆发信心危机呢?此实难安心.其三,新方案要欧洲银行补充资本,此势令银行减少放贷,加上欧盟国家要加力削赤,此无疑是双重紧缩方案,势加剧欧洲将面临的再衰退.此反过来又打击欧洲国家税收,令削赤更难,令债务危机有可能恶化.

新方案相对过去措施无疑大有进步,但问题仍多,恐怕只是欧洲再一次在危机火烧眼眉下,被迫出的半心半意方案,距离真正解决危机尚远.环球股市昨天大反弹,港股恒指亦受惠弹升逾600点,这很可能只因方案略胜市场预期,国际投资者的风险胃纳遂暂回升,资金重新入市,加上环球股市近期已过度下跌,更藉机反弹而已.环球股市要重返长期上升轨道,在欧债、美欧双底衰退阴霾难除下,恐怕路途又艰又远. (A04)