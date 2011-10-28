〔港报社评〕反弹接近尾声港股位高势危--信报10月28日

本周股市大幅上扬,四日之内,急升1,663点,恒指重返50天平均线之上.昨日期指期权结算前夕,大户藉着外围升势、中国有放宽紧缩政策的迹象和欧洲峰会就欧债危机解决方案达成初步协议的利好消息,乘机挟上,开市後即稳步上扬,其後愈升愈有,最後以接近全日最高位19,688点收市,成交则激增至939亿港元,为近期罕见之动力.现货市场收市後,期指续炒高水,收报19,774点,看来好友大户得势不饶人,今天仍然会着力挟上,对淡友实行赶尽杀绝.今天的金融市场,由资金流向主导,是典型的赌场经济,往往不依循传统的经济理性,由一个极端走向另一个极端,不过是一两周以至数天之内的事,因为博弈才是一切,所谓投资,其实只是零和游戏,不是你输,便是我赢.

要彻底改革金融经济,必须对症下药,针对金融海啸的成因,即欧美资本主义国家长期以过度消费及以债养债的模式发展经济、货币过分宽松造成低息环境长期持续及金融衍生工具泛滥成灾,提出革命性的变革.

资本主义的革命,不一定代表放弃市场经济,走向历史实践已经证明失败的计划经济,而是更新思维,改变核心价值.其中最重要的关键,就是利润挂帅不是一切,还须兼顾社会效益,即经济学上的所谓界外利益(externalities)的问题,因为金融海啸的爆发,已充分证明金融资本主义最大的弊端就是代理人的问题(principal-agent problem).基金和企业的管理层只是股东的代理人,只顾分享投资成果,却不肯分担亏损,因而大大增加代理人道德风险的诱因.今次席卷美国的「占领华尔街”运动,针对的正是一小撮贪婪金融资本家对99%民众造成的不道德行径,事出有因,绝非无的放矢.

在金融资本主义真正出现革新之前,欧美经济只是不死不活拖下去(muddle through)的格局而已.港股是全球赌场经济重要的一环,当前大市反弹至重上阻力区,位高势危,投资者应当小心为上. (A02)