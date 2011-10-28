〔港报社评〕欧债危机暂获纾解,全球经济仍难乐观--明报10月28日

欧盟峰会就处理欧债危机达成协议,暂时扫除欧元区瓦解的疑虑,但是协议仍未彻底解决问题,例如意大利和西班牙债务仍然悬而未决.加上欧美经济虽未衰退,但是金融海啸後遗症仍待消除,经济复苏步伐缓慢,全球经济下行风险有增无减.面对上述处境,投资者要小心行事,切勿因为短期市场热炽氛围而罔顾风险.曾荫权政府则要认识清楚全球经济之复杂,勿临别秋波大派糖果博掌声.

欧盟所达成协议,是一篮子方案,主要有3 点:(1)欧洲金融稳定基金(EFSF)通过杠杆化,由4,400 亿扩大至1 万亿欧元.(2)在银行业认可下,希腊债务减值50％.(3)向欧洲银行业注资约1,000亿欧元,将约90 家欧洲大型银行核心资本充足率提高至9％.这3 项措施有助治标,使希腊债务危机不致扩大至欧元区其他国家,避免出现事态恶化至不可收拾景况.欧洲债务沉重国家,经济状况难望好转,特别是希腊财政日益恶化,亟需欧盟国家施以援手,而需救助国家愈来愈多,所需资金缺口也愈来愈大,EFSF 所剩资金已经不足应付需求,救助方案把EFSF剩馀资金,透过杠杆操作扩大至1 万亿欧元,就是要解决资金问题.欧洲仍在为债务奔忙,美国经济缺乏动力,复苏似有若无,全球经济增长放缓,放眼明年,情况使人难以乐观.

财政司长曾俊华昨日在立法会表示,外围经济环境急剧恶化,香港对外贸易首当其冲,表现大幅下滑,香港在今年馀下时间以至明年初,外贸表现都不容乐观.如果金融市场是反映实体经济的基本面,则欧债危机虽然暂时纾缓,但是全球经济下行风险明显,企业盈利必受影响,正常情况下,投资市场不可能一枝独秀,所以市民在投资时,要有高度风险意识,以免招致损失.从特首曾荫权最後一份施政报告所见,现届政府已经成为彻头彻尾的看守政府,在等日子交班,使人对政府掌握中国市场的发展机遇,不存厚望.我们期望特首参选人在这方面能够提出具体政策措施,引导商界开拓中国市场,以尽量减轻欧美经济低迷的影响. (A02)