〔港报社评〕尊重徐立之决定,离任不应政治化--文汇报10月28日

香港大学校长徐立之日前宣布,明年8月约满後不再续约.他在谈到离任原因时指出,至明年完成任期为止,已在港大服务了整整十年,考虑到学校是持续发展的机构,一定要有更新.徐立之更以遗传学家的身份,指出健康的生命需不断更新,认为这是一个对港大有利的决定.他更明确指出,这一决定不涉及政治原因.

事实上,徐校长在任期间,为港大、为社会、为国家作出了贡献.对于徐校长的工作,应该予以充分肯定.对于徐立之离任的决定,社会在惋惜之馀,应当给予充分的尊重.

徐立之以国际权威学者身份主政港大近10年,贡献良多.他在调查中多次荣膺全港最佳校长,任内推动港大面向国际背靠祖国,大幅提升科研水平,令港大在多个世界高等院校排名中屡创新高.港大理学院院长郭新形容徐立之在任期间,可能是港大最成功的10年,绝非过誉之辞.

必须指出的是,徐立之的离任乃个人决定,而他已经清楚解释了箇中原因,事件理应告一段落.然而,反对派企图利用离任事件大做文章,声称徐立之应该留任,离任有政治原因云云.事实上,在月前港大保安争议中,反对派议员一再高调抨击港大处理失当,一再公开要求徐立之下台.不旋踵却又反过来声称徐立之应留任.反对派议员这样做的目的,无疑是企图将事件政治化,刻意对事件作出他们所需要的扭曲解读,企图将徐立之绑在他们的战车上,藉此转移外界对黎智英政治献金黑幕的关注,拉抬反对派的选情.这只不过是反对派的一厢情愿,绝不可能得逞. (A06)