〔港报财经评论〕避险情绪明显回落--信报10月28日

D Day 现杀戮式反扑 /陆文

随着恒指与国指分别有3.26%及5.13%升幅,港股一下子已升越预期的第一个上升目标19,500点,收报19,688点,涨622点,成交金额增至939亿港元,全日大户以杀熊证及挟淡仓活动为主,是配合欧盟峰会在D Day达致希腊债权人同意减值50%,亦将以杠杆扩大EFSF规模至1万亿欧罗,连同市场憧憬中国或提供协助,美国方面近期有推QE3的憧憬,这可从美元弱势及金价回升有启示,甚至中国内地适度对信贷宽松的期望,均成为大户杀熊的藉口,相对过去多月投资情绪跌至冰点,目前投资信心有所升温,再令投资者进入贪与惧的矛盾区,这亦是不断建议持10%-20%货以平衡投资心态.随着大市处于信心主导,短期上冲势头正配合期指结算及补仓加速,特别基金补货持续,短期大市有调整、无大跌,反覆上试20,500点这第二个目标机会不低,可透过不断”换马”及寻找短期值博率高的股份逐浪,当然,对近数月安享晒太阳之乐者,短期失落是享乐代价呢.

近月不少低迷的板块及股份急速反弹,除了因技术式补淡仓及市场情绪有所改善,最重要是企业陆续公布季度业绩优于市场预期,令不少大行依然唱淡及展望中国与海外经济进入衰退的威力不再.下半年促使港股被洗仓,正是大行关注中国内地有资金链断裂及欧债危机恶化,这些负面展望将促使企业业务受损,在盈利倒退预期下,不少股份市盈率低于传统偏低的8倍水平,重磅股市账率亦有低于1倍,这情况在内银、内房、铁路、水泥与煤炭板块最显着,亦成为近日挟淡仓作提款的主要对象.

有趣的是,近日被大行大幅下调目标价及评级的股份与板块均属升幅骇人者,并明显有补淡仓活动,由比亚迪(1211.HK)、熔盛重工(1101.HK)、碧桂园(2007.HK)、中国南车(1766.HK)、华润置地(1109.HK)及中国建材(3323.HK)均在大成交下升幅近15%.建材股愈升愈有,除中国建材升13.6%及成交金额达18.68亿港元外,位列”六大”的安徽海螺(0914.HK)、山水水泥(0691.HK)及华润水泥(1313.HK)均有约10%升幅.上日提及的铁路股在中国开绿灯融资,其发债认购反应良好下,中铁(0390.HK)再升17.5%及中铁建(1186.HK)升12.2%,留意不少涉及运输交通建设的板块反弹有馀未尽,这批股份近期股价由低价回升50%-60%者,比比皆是,但要留意不少股份自8月、9月高位回落50%者众,以目前恒指水平计算,应尚有近50%反弹空间,不排除稍後恒指升至阻力区内,个股表现将优于大市,寻找落後股依然是市场焦点.(B06)

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避险情绪明显回落 /苏子

欧盟峰会取得初步成果,欧盟领导人经过长达八小时的谈判後,终于在昨天亚洲市就解决欧债危机上达成一揽子协议,包括银行接受希腊削债50%,使希腊的债务负担可以大幅减轻达1,000亿欧罗.至于欧洲大型银行的一级核心资本充足率则提高至9%以抵消希腊削债影响.此外,欧罗区领导人亦同意把EFSF杠杆化後的规模扩大至1万亿欧罗.市场普遍欢迎此结果,各类高风险资产出现明显的升势,美元暂时失去避险功能而明显回落,美汇指数一度低见75.56水平.至于欧罗兑美元则成功突破1.40心理关口,昨天欧洲市最高曾见1.4040水平.不过,欧盟达成协议其实早已在不少投资者预期之内,而目前投资者的焦点开始转至欧盟如何落实执行协议的细节上.

留意目前市场避险情绪虽然已因为欧盟达成协议而明显回落,但日圆汇价并未因此而遭避险资金抛售,目前仍然处于居高不下的水平,即使昨天日本央行议息後宣布决定把资产购买计划规模扩大至5万亿日圆,即从目前的50万亿日圆扩大至55万亿日圆,但日圆汇价却未见借助此负面因素掉头回落.日圆汇价表现之强,使不少看淡者大感意外.昨天日圆的走势其实极为关键,因欧盟峰会取得初步成果後,日圆的正常走势应该下跌才对,美元兑日圆更应该企稳在76.20水平以上波动,但美元兑日圆却处于75.85水平,乏力企稳在76关口以上,且与本周三所造的75.67历史低位十分接近.这反映避险资金的投资者仍然不肯平掉所持的日圆好仓,而避险资金投资者继续持有日圆好仓的现象,担心近日高风险资产的急升可能只属昙花一现.

假如欧盟在落实执行协议细节上令市场感到失望,使避险情绪再度升温的话,则高风险资产将再次明显转弱,届时美元兑日圆将再创历史新低并考验75心理关口.昨天欧洲市欧罗兑美元虽然可以成功突破1.40心理关口,但破位後汇价的表现其实较为反覆,并曾多次返回1.40心理关口以下波动,暂时仍未见到破位後应有的单边上升气势.欧罗兑美元升破1.40心理关口後,应可以迅即上试至100天SMA及200天SMA阻力,但就昨天欧洲市欧罗兑美元破位後的反覆表现来看,担心汇价昨晚即使再升,但升近100天SMA及200天SMA阻力附近时料会遇上更严峻的阻力,不易一举向上作出重大突破.(B10)