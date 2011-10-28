〔中港个股〕中信证券第三季实现净利3.5998亿元人民币,同比下降74%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月28日电---中国最大的券商--中信证券股份有限公司(6030.HK)(600030.SS)周五公布三季报,第三季实现净利润3.5998亿元人民币,较上年同期下降74%.
季报显示,三季度公司实现每股收益0.04元.
前三季公司实现净利润33.3339亿元;每股收益0.34元.(完)
--发稿 林琦 审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。