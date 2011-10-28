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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 21:07 BJT

〔中港个股〕中信证券第三季实现净利3.5998亿元人民币,同比下降74%

路透上海10月28日电---中国最大的券商--中信证券股份有限公司(6030.HK)(600030.SS)周五公布三季报,第三季实现净利润3.5998亿元人民币,较上年同期下降74%.

季报显示,三季度公司实现每股收益0.04元.

前三季公司实现净利润33.3339亿元;每股收益0.34元.(完)

--发稿 林琦 审校 王洋

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