《离岸人民币综述》受欧债解决方案提振,惟投资气氛仍谨慎

路透香港10月28日电---受欧盟达成全面解决欧债危机协议及美国经济录得强劲增长推动,本周离岸人民币(CNH)在窄幅盘整後出现反弹,点心债发行和二级市场气氛亦继续恢复,惟投资者仍趋谨慎.

市场人士指出,虽然欧盟出台解决欧债危机方案,但欧洲经济衰退无疑会影响中国出口,从而拖累整体经济增长,令投资者对人民币资产仍有疑虑,亦导致离岸人民币较内地人民币继续保持折让状态.

离岸人民币即期CNH=D3最新报6.3850元,与内地人民币即期的汇差为约400个点子;一年期海外无本金交割美元/人民币(NDF)CNY1YNDFOR=最新报6.3560元,隐含一年後人民币贬值幅度缩窄至约0.4%.

"经过9月底的抛售,不少对冲基金已经平盘撤资.投资者对明年人民币升值的幅度和经济增长有疑虑,除非又看到人民币明显加快升值,否则他们大可选择澳元和大宗商品来投资,未必需要配置人民币."一位香港银行的高层表示.

欧元区领导人周四表示,已经就解决欧元区主权债务危机的全面性方案达成协议,新版的欧元区纾困基金规模将大幅提高,相当于约1万亿(兆)欧元;美国商务部则公布,第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.5%,为一年来最高.

债券市场方面,本周大连港发行4亿元三年期点心债,认购额仅为4.5亿元,息率最终确定在指导区间上限的5.8%.有投资者认为,由于该债券无评级,且发行人并非第一梯队的国企,这样的息率水平不算吸引.

而二级市场上的一些债券则开始出现投资价值,更令投资者青睐."现在二级市场倒是开始活跃起来,因为收益率和新发行的债券相比,反而更具有吸引力,这也迫使一级市场发行人提高债券息率水平."一位香港债券市场人士称.

点心债的发行成本较年初已有较大提升,中石油最近发行的三年期债券息率为3%,而中化香港今年1月发行的同年期债券息率仅为1.8%.中银香港离岸人民币债券指数最新报95.73,本周累计上涨0.12%.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 30,204.2 59

2. 渣打 17,246.3 39

3. 中国银行 9,197.6 15

4. 德意志银行 8,866.9 15

5. 苏格兰皇家银行 8,070.2 22

**本周市场动态**

--以市值计全球最大商业银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)的海外旗舰工银亚洲0349.HK,将在香港发行该市场首笔人民币次级债,并将发债收益以FDI(外商直接投资)形式注资内地子银行.

--中国保监会副主席陈文辉表示,将探索和支持保险公司在香港市场开展人民币债权融资,以响应国家明确支持香港发展成为离岸人民币业务中心的战略决策.中国央行行长助理金琦表示,中国正与东盟(ASEAN)多个国家进行人民币本币互换协议的谈判.

--港交所(0388.HK)为纾缓人民币股票二手市场流动性而设的"人证港币交易通"(TSF)系统已经就绪,如期于本周一推出.由于未有符合使用有关系统的人民币股票产品,参与银行暂时不会报价,料接近有人民币产品登场时,银行才会在系统报价.

--香港第五大银行--东亚银行(0023.HK)的台湾国际金融业务分行获台湾金融监督管理委员会批准开办人民币服务,并于本周三起提供人民币存贷款等服务.

--中国银监会称,下阶段将尽快审批四家台资银行设立大陆分行的申请,并将在符合法规规定前提下,核准其人民币及外币业务的申请. (完)

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