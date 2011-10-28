〔表格〕中国电信首三季净利同比升10.1%,至138.6亿元人民币

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透香港10月28日电---中国电信股份有限公司(0728.HK)周五公布,截至2011年9月30日为止三个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度1-9月 2010年度同期
净 利 13,859 12,593
营业额 182,357 163,162
注:中国电信为以市场份额计中国第三大电讯营运商.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
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