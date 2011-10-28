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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 12:30 BJT

〔表格〕中国电信首三季净利同比升10.1%,至138.6亿元人民币

路透香港10月28日电---中国电信股份有限公司(0728.HK)周五公布,截至2011年9月30日为止三个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度1-9月 2010年度同期

净 利 13,859 12,593

营业额 182,357 163,162

注:中国电信为以市场份额计中国第三大电讯营运商.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯

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