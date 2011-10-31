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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 09:08 BJT

〔表格〕中国东方航空三季度净利升4.9%,为33.1亿元人民币

路透香港10月31日电---中国东方航空股份有限公司(0670.HK)(600115.SS)公布,根据国内会计准则,截至2011年9月30日止三季度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年三季度 2010年同期

每股收益(元)　 0.2934 0.2798 　

净利 3,308.04 3,154.88

营业额　 24,451.19 21,829.79

2011年首三季度 2010年同期

每股收益(元)　 0.5108 0.4591 　　　

净利 5,759.77 5,099.07

营业额　 63,233.34 55,465.96

注:中国东方航空为中国三大航空公司之一,总部位于上海.(完)

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--记者 黄运涛/梁慧仪; 审校 黄凯

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