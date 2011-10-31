〔表格〕中国东方航空三季度净利升4.9%,为33.1亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月31日电---中国东方航空股份有限公司(0670.HK)(600115.SS)公布,根据国内会计准则,截至2011年9月30日止三季度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年三季度 2010年同期
每股收益(元) 0.2934 0.2798
净利 3,308.04 3,154.88
营业额 24,451.19 21,829.79
2011年首三季度 2010年同期
每股收益(元) 0.5108 0.4591
净利 5,759.77 5,099.07
营业额 63,233.34 55,465.96
注:中国东方航空为中国三大航空公司之一,总部位于上海.(完)
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--记者 黄运涛/梁慧仪; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。