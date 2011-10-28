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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 16:46 BJT

〔表格〕中国鞍钢股份第三季净利1,900万元人民币,上年同期为亏损

路透香港10月28日电---中国鞍钢股份有限公司(0347.HK)(000898.SZ)宣布,截至2011年9月30日为止的第三季业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　　　 　 2011年第三季　 2010年度同期

每股盈利(元) 　 0.003 0.025(亏)

净利 19 178(亏)

营业收入 23,382 23,897

截至今年9月底止九个月的业绩报告如下:

　　　　 　 2011年首三季　 2010年度同期

每股盈利(元) 　 0.033 0.355

净利 239 2,572

营业收入 69,716 67,937

注:鞍钢股份为中国钢铁生产商.(完)

欲浏览上市公司发布于深圳交易所的业绩声明,请查询:(here)

--记者 梁慧仪/李珊珊; 审校 张喜良

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