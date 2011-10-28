〔表格〕中国鞍钢股份第三季净利1,900万元人民币,上年同期为亏损

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月28日电---中国鞍钢股份有限公司(0347.HK)(000898.SZ)宣布,截至2011年9月30日为止的第三季业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年第三季 2010年度同期
每股盈利(元) 0.003 0.025(亏)
净利 19 178(亏)
营业收入 23,382 23,897
截至今年9月底止九个月的业绩报告如下:
2011年首三季 2010年度同期
每股盈利(元) 0.033 0.355
净利 239 2,572
营业收入 69,716 67,937
注:鞍钢股份为中国钢铁生产商.(完)
欲浏览上市公司发布于深圳交易所的业绩声明,请查询:(here)
--记者 梁慧仪/李珊珊; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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