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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 09:11 BJT

〔表格〕中国中铁第三季净利跌49%,为11.4亿元人民币

路透香港10月31日电---中国综合建设集团--中国中铁股份有限公司(0390.HK)(601390.SS)公布,按中国会计准则,截至2011年9月底止三个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　 　　　　 　 2011年度第三季 2010年度同期

每股盈利(元)　 0.05 0.10

净利 1,139.99 2,217.50

营业额　 112,892.64 99,095.69

　 　　　　 　 2011年度首三季 2010年度同期

每股盈利(元)　 0.17 0.25

净利 3,626.92 5,425.67

营业额　 335,787.70 294,763.48

注:中国中铁为中国综合建设企业.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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