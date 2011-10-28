〔表格〕中材股份首三季净利升53%,为12.9亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月28日电---中国中材股份有限公司(1893.HK)宣布,截至2011年9月30日止首三季业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年首三季 2010年同期
每股收益(元) 0.362 0.236
净利润 1,292.73 843.98
营业总收入 35,486.98 29,477.91
注:中国中材为中国水泥设备及工程服务供应商.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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