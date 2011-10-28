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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 16:30 BJT

〔表格〕中材股份首三季净利升53%,为12.9亿元人民币

路透香港10月28日电---中国中材股份有限公司(1893.HK)宣布,截至2011年9月30日止首三季业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年首三季 2010年同期

每股收益(元) 0.362 0.236

净利润 1,292.73 843.98

营业总收入 35,486.98 29,477.91

注:中国中材为中国水泥设备及工程服务供应商.(完)

浏览中国中材其他新闻,请点选[1893.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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