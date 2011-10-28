〔香港热股〕青岛啤酒早盘逆市一度重挫逾7%,因三季度业绩不如预期

路透香港10月28日电---中国市占率第二大的啤酒生产商--青岛啤酒股份有限公司(0168.HK)周五早盘一度重挫逾7%.该公司第三季净利不如市场预期,在大盘因欧债危机有望解决而大涨之际,青啤股价独憔悴.

分析师指出,青啤(600600.SS)毛利率按年下滑,反映出上半年调价後公司仍无法将增加的成本转嫁出去,成本压力仍大.进入第四季啤酒消费淡季,未来销售情况仍不容乐观.

本地时间上午11:44时,青啤H股逆市大跌6.64%至40.75港元,过去一个月来涨4.43%;大盘恒生指数.HSI升1.80%.

销售力道趋疲之际,里昂证券表示,青啤若要达到2014年销售啤酒销量1,000万千升目标,势必要增加二线品牌的销量,这意味着未来平均售价(ASP)升幅力道弱.

"青啤若增加次品牌销售,将削弱来自于产品结构改善的平均售价成长力道,令明年度ASP调高幅度无法像本年度显着."里昂报告指出.

里昂并表示,次品牌的广告及行销成本增加也会影响获利.该投行将青啤评级由"推荐"降为"表现逊于大盘",目标价调低至47.27港元.

由朝日啤酒(2502.T)持股19.9%的青啤昨日傍晚公告,由于原材料成本居高不下以及夏季气候较为凉爽影响销售量.第三季净利仅6.7亿元人民币,按年降0.9%,也较市场预估的持平至小升3%差.[ID:nCH0084627]

瑞银也在报告中指出,青啤第三季预收款项按年大降54%,部份反映出分销商对于第四季销售状况不看好.

啤酒主要原料--大麦芽在今年价格涨幅逾三成後,近期初现回落迹象.不过,分析师表示,原料价格的下跌对毛利的助益可能要到明年初才能反映出来.(完)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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