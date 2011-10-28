〔港股业绩〕忠旺控股首三季利润按年减74%,受累反倾销税及产品均价下滑

路透香港10月28日电---大型铝型材生产商--中国忠旺控股(1333.HK)周五公布,今年1-9月的利润按年大跌74%,受累美国徵收反倾销关税及产品平均售价下降.

忠旺控股的声明称,其未经审核的今年首九个月的利润为6.65亿元人民币,较去年同期的25.6亿元大幅减少.期内收入按年跌22.5%,至68.2亿元,因公司的铝型材销售受到美国有关反倾销及反补贴调查的不利影响.与此同时,国内销售工业铝型材产品的平均售价亦有所下降.

期内该公司的整体毛利率由去年同期的43.9%,大幅下滑至19.9%,因毛利率较高的出口销售占比下降,以及国内销售工业铝型材产品的平均加工费下降所致.

美国商务部3月底做出对中国出口美国的部分铝型材产品反倾销及反补贴调查的最终裁定,决定对忠旺出口美国的部份铝合金型材,徵收33.28%的反倾销关税及374.15%的反补贴关税,并于5月发布反倾销税令及反补贴税令.

忠旺本月中公布拟在2011-14年间购买一批合约价值37.8亿美元的设备,以扩大其铝压延材生产设备产能,将业务转型至高附加值的铝产品.[ID:nCH0083155]

截至9月底止,该公司的银行结余及现金约为194.7亿元.

忠旺控股早盘逆市收低3.81%,报2.78港元.过去一个月升7%.(完)

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