〔互联网产业〕百度称四季度将继续对旗下奇艺进行现金投资

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透香港10月28日电---中国互联网搜索企业--百度(BIDU.O)首席财务官李昕晢周五在财报会议上称,将在四季度继续对旗下网络视频公司奇艺进行现金投资.
百度首席执行官(CEO)李彦宏则在同一个场合表示,奇艺盈利模式足够清晰,不担心奇艺盈利情况.
奇艺在一篇新闻稿中称,原有股东会继续加大对奇艺的投入,百度对奇艺的资金投入将分批进入,第三季度已投入2,300万美元.
奇艺所提供的视频平台以正版影视剧等长视频内容为主,通过提供免费的视频观看吸引用户,并借助广告盈利.美国私募股权投资公司--普罗维登斯资本(Providence Equity Partners)亦参与投资奇艺.
百度周四公布第三季获利增长80%,超过市场预期,受益于电子商务企业的广告支出.[ID:nCN1181500](完)
--记者 黄运涛; 审校 张喜良
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。