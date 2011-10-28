〔互联网产业〕百度称四季度将继续对旗下奇艺进行现金投资

路透香港10月28日电---中国互联网搜索企业--百度(BIDU.O)首席财务官李昕晢周五在财报会议上称,将在四季度继续对旗下网络视频公司奇艺进行现金投资.

百度首席执行官(CEO)李彦宏则在同一个场合表示,奇艺盈利模式足够清晰,不担心奇艺盈利情况.

奇艺在一篇新闻稿中称,原有股东会继续加大对奇艺的投入,百度对奇艺的资金投入将分批进入,第三季度已投入2,300万美元.

奇艺所提供的视频平台以正版影视剧等长视频内容为主,通过提供免费的视频观看吸引用户,并借助广告盈利.美国私募股权投资公司--普罗维登斯资本(Providence Equity Partners)亦参与投资奇艺.

百度周四公布第三季获利增长80%,超过市场预期,受益于电子商务企业的广告支出.[ID:nCN1181500](完)