〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金第二周录得资金流入,为10亿美元--花旗

报告称,与上周相似,环球新兴市场基金为资金流入的主要方向;而流入单个地区的资金仍为负,尽管速度正放缓.

报告并称,亚洲除日本基金为相对赢家,资金流出量非常小,为1.85亿美元;拉美地区的流出量为1.37亿美元,CEEMA(中欧、东欧、中东和非洲)的流出量为1.55亿美元.