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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 15:17 BJT

〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金第二周录得资金流入,为10亿美元--花旗

路透香港10月28日电---投资银行花旗周五发布报告称,新兴市场股票基金第二周录得资金流入,为10亿美元,略高于上周.

报告称,与上周相似,环球新兴市场基金为资金流入的主要方向;而流入单个地区的资金仍为负,尽管速度正放缓.

报告并称,亚洲除日本基金为相对赢家,资金流出量非常小,为1.85亿美元;拉美地区的流出量为1.37亿美元,CEEMA(中欧、东欧、中东和非洲)的流出量为1.55亿美元.

此外,流入新兴市场股票基金的资金主要用于买入ETF(交易所交易基金),主动管理的非ETF基金继续遭遇卖压.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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