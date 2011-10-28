〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金第二周录得资金流入,为10亿美元--花旗

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透香港10月28日电---投资银行花旗周五发布报告称,新兴市场股票基金第二周录得资金流入,为10亿美元,略高于上周.
报告称,与上周相似,环球新兴市场基金为资金流入的主要方向;而流入单个地区的资金仍为负,尽管速度正放缓.
报告并称,亚洲除日本基金为相对赢家,资金流出量非常小,为1.85亿美元;拉美地区的流出量为1.37亿美元,CEEMA(中欧、东欧、中东和非洲)的流出量为1.55亿美元.
此外,流入新兴市场股票基金的资金主要用于买入ETF(交易所交易基金),主动管理的非ETF基金继续遭遇卖压.(完)
--记者 陈敏; 审校 张喜良
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。