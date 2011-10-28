〔中港股业绩〕建行第三季度净利按年上升16%,符合市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月28日电---以资产计中国第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周五公布,今年第三季度净利同比增长16%,并符合市场预期.
建行的公告显示,2011年7-9月净利为461.87亿元人民币,去年同期为397.58亿元.根据汤森路透综合11名分析师预测,其第三季度净利为456.5亿元.
而今年1-9月净利则按年上升26%,至1,390亿元.同期净利息收入升22.4%至2,230亿元人民币;净利息收益率为2.68%
于9月末的不良贷款率为1.02%;资本充足率为12.58%,核心资本充足率为10.57%.
业绩公布前,建行H股收升2.99%,报5.85港元;其A股则持平于4.8元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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