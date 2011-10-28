〔香港房地产〕楼价连挫三周幅度收窄,料因欧债危机纾缓而回稳--中原地产

路透香港10月28日电---中原地产最新公布的中原城市领先指数(CCL)按周下跌0.36%,楼价连挫三周但跌幅收窄,显示第三轮楼价调整幅度有限,料随着欧债危机纾缓及港股反弹,楼价将止跌回稳.

周五公布的CCL报98.16点,上周为98.52点.大型屋苑领先指数CCL Mass按周下滑0.44%.

中原地产研究部联席董事黄良升指出,CCL及CCL Mass连跌三周,最新指数分别为22周和23周以来新低.至于10月12日施政报告宣布复建居屋对楼价的影响,有待下星期公布的CCL才开始反映.

欧元区领导人已就如何解决欧元区主权债务危机达成广泛协议,其中包括希腊债券的民间持有人接受减值50%;欧洲金融稳定机构(EFSF)的救助火力也将大幅提升至1兆(万亿)欧元.[ID:nCN1179116]

香港恒生指数.HSI在周四大涨3.26%後,周五再高收1.68%,重上失落一个多月的2万点关口.

黄良升指出,欧债危机舒缓及港股回升,有待11月18日公布的CCL才开始反映,预料会刺激楼价止跌回稳.

最新的指数是根据于10月17日至23日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有逾八成的交易是在10月3日至9日签订临时买卖合约.

CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.

以下为CCL过去12周的表现:

日期 CCL指数

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10/23 98.16

10/16 98.52

10/9 99.07

10/2 99.80

9/25 99.21

9/18 98.18

9/11 98.24

9/4 98.60

8/28 99.41

8/21 99.15

8/14 99.31

8/7 99.53 (完)

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