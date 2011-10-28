〔香港房地产〕楼价连挫三周幅度收窄,料因欧债危机纾缓而回稳--中原地产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月28日电---中原地产最新公布的中原城市领先指数(CCL)按周下跌0.36%,楼价连挫三周但跌幅收窄,显示第三轮楼价调整幅度有限,料随着欧债危机纾缓及港股反弹,楼价将止跌回稳.
周五公布的CCL报98.16点,上周为98.52点.大型屋苑领先指数CCL Mass按周下滑0.44%.
中原地产研究部联席董事黄良升指出,CCL及CCL Mass连跌三周,最新指数分别为22周和23周以来新低.至于10月12日施政报告宣布复建居屋对楼价的影响,有待下星期公布的CCL才开始反映.
欧元区领导人已就如何解决欧元区主权债务危机达成广泛协议,其中包括希腊债券的民间持有人接受减值50%;欧洲金融稳定机构(EFSF)的救助火力也将大幅提升至1兆(万亿)欧元.[ID:nCN1179116]
香港恒生指数.HSI在周四大涨3.26%後,周五再高收1.68%,重上失落一个多月的2万点关口.
黄良升指出,欧债危机舒缓及港股回升,有待11月18日公布的CCL才开始反映,预料会刺激楼价止跌回稳.
最新的指数是根据于10月17日至23日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有逾八成的交易是在10月3日至9日签订临时买卖合约.
CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.
以下为CCL过去12周的表现:
日期 CCL指数
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10/23 98.16
10/16 98.52
10/9 99.07
10/2 99.80
9/25 99.21
9/18 98.18
9/11 98.24
9/4 98.60
8/28 99.41
8/21 99.15
8/14 99.31
8/7 99.53 (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。