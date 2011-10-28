〔香港股市〕恒指收升1.68%,周涨幅11.06%创约两年半来最佳表现

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月28日电---香港股市周五收高,本周表现为约两年半来最佳,中资金融股与地产股挺升大盘.在欧洲达成有望减轻债务问题的协议後,全球避险情绪消退.
恒生指数.HSI收涨1.68%至20,019.24点,本周涨幅达11.06%.恒生国企指数.HSCE涨0.56%至10,625.16点,本周上涨15.24.
中国股市沪综指连续第五日上涨,收升1.6%至逾一个月新高,受隔夜海外股市大涨提振,地产股全线上扬领涨大盘.本周沪综指累计涨幅6.7%,为2010年10月17日当周以来最大.[ID:CN1182908]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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