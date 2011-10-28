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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 16:27 BJT

〔香港股市〕恒指收升1.68%,周涨幅11.06%创约两年半来最佳表现

路透香港10月28日电---香港股市周五收高,本周表现为约两年半来最佳,中资金融股与地产股挺升大盘.在欧洲达成有望减轻债务问题的协议後,全球避险情绪消退.

恒生指数.HSI收涨1.68%至20,019.24点,本周涨幅达11.06%.恒生国企指数.HSCE涨0.56%至10,625.16点,本周上涨15.24.

中国股市沪综指连续第五日上涨,收升1.6%至逾一个月新高,受隔夜海外股市大涨提振,地产股全线上扬领涨大盘.本周沪综指累计涨幅6.7%,为2010年10月17日当周以来最大.[ID:CN1182908]

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