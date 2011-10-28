〔离岸人民币〕汇丰推出人民币固定收益基金,面向英国等欧洲投资者

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月28日电---汇丰控股(0005.HK)周五称,其环球投资基金本周推出了人民币固定收益基金,以便英国和其他欧洲投资者获得人民币投资渠道.
该基金将投资于包括点心债和人民币存款在内的离岸人民币计价产品,资产配置会随着时间推移及监管环境变化而有所不同.
汇丰称,香港人民币市场的主要特点就是金融产品的期限短,所以基金的平均存续期为1-3年.
香港金管局的数据显示,8月底香港人民币存款按月增6.4%至6,090亿元.当月跨境贸易结算的人民币汇款总额为1,858.2亿元.(完)
--记者 陈敏; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。