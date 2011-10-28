〔离岸人民币〕汇丰推出人民币固定收益基金,面向英国等欧洲投资者

路透香港10月28日电---汇丰控股(0005.HK)周五称,其环球投资基金本周推出了人民币固定收益基金,以便英国和其他欧洲投资者获得人民币投资渠道.

该基金将投资于包括点心债和人民币存款在内的离岸人民币计价产品,资产配置会随着时间推移及监管环境变化而有所不同.

汇丰称,香港人民币市场的主要特点就是金融产品的期限短,所以基金的平均存续期为1-3年.

香港金管局的数据显示,8月底香港人民币存款按月增6.4%至6,090亿元.当月跨境贸易结算的人民币汇款总额为1,858.2亿元.(完)