〔离岸人民币〕工银亚洲首笔点心次级债息率料定在6%附近--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月28日电---一位消息人士周五称,以市值计全球最大商业银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)的海外旗舰工银亚洲0349.HK,发行的香港市场首笔人民币次级债,息率料落在6%附近.
"大致在6%附近,下午的时候单子已经接近30亿了."上述消息人士称.
该笔债券为十年期,计划发行规模为15亿元.债券获得惠誉A-评级.
工银亚洲发债收益将注入该行在内地的全资附属机构华商银行(Chinese Mercantile Bank).这将是人民币FDI推出以来的第一笔运作.
是次发行由汇丰(0005.HK)、工银国际、中银香港(2388.HK)、瑞信CSGN.VX、星展(DBSM.SI)和高盛(GS.N)负责.
次级债是一种偿还次序优于公司股本权益、但低于公司一般债务(包括高级债务和担保债务)的特殊债务形式.(完)
--记者 陈敏; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。