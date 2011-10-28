〔离岸人民币〕工银亚洲首笔点心次级债息率料定在6%附近--消息

路透香港10月28日电---一位消息人士周五称,以市值计全球最大商业银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)的海外旗舰工银亚洲0349.HK,发行的香港市场首笔人民币次级债,息率料落在6%附近.

"大致在6%附近,下午的时候单子已经接近30亿了."上述消息人士称.

该笔债券为十年期,计划发行规模为15亿元.债券获得惠誉A-评级.

工银亚洲发债收益将注入该行在内地的全资附属机构华商银行(Chinese Mercantile Bank).这将是人民币FDI推出以来的第一笔运作.

是次发行由汇丰(0005.HK)、工银国际、中银香港(2388.HK)、瑞信CSGN.VX、星展(DBSM.SI)和高盛(GS.N)负责.

次级债是一种偿还次序优于公司股本权益、但低于公司一般债务(包括高级债务和担保债务)的特殊债务形式.(完)