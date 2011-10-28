〔香港房地产〕第三季负资产住宅按揭贷款宗数及金额锐增,调控下楼价下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月28日电---香港金融管理局周五公布,今年第三季度的负资产住宅按揭贷款宗数按季大增逾1,600宗,反映在政府连番出招压楼市後,楼价有所下滑.
据金管局的数据,第三季负资产住宅按揭贷款宗数由第二季的48宗,大幅增加至1,653宗,绝大部分的负资产个案涉及一些按揭成数达九成或以上的贷款,其中包括银行职员的住屋按揭贷款和参与按揭保险计划的贷款.
涉及的负资产住宅按揭贷款金额,由6月底的5,800万港元,锐增至9月底的41.48亿港元.
调查所得数字仅涉及银行提供并已知道为负资产的一按贷款(即未偿还贷款额,超过按揭物业的当前市值).
此外,9月份新取用按揭贷款额按月减少6.4%,至138亿港元;而新批出贷款额较8月份减少7.5%,至146亿港元;新申请贷款较8月份减少4.8%,至9,218宗.数字反映住宅物业成交量的整体下降.
政府自去年以来连番出招压抑过热的楼市,今年6月,政府更进一步收紧价值700万港元以上住宅物业按揭成数,以及收紧对主要收入并非来自香港的按揭贷款人的按揭成数.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。