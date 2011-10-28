〔科技产业〕亚马逊高管称仍在与中国沟通Kindle入华事宜--搜狐

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月28日电---中国门户网站搜狐(SOHU.O)近日援引亚马逊(AMZN.O)一位高管称,公司仍在与中国政府部门沟通旗下电子阅读器Kindle和平板电脑Kindle Fire入华事宜,但尚无时间表.
亚马逊全球高级副总裁Marc Onetto在接受搜狐访问时做上述表示,因沟通的进度不受亚马逊控制,具体时间难以确定.
"Kindle产品中的分享、多网络无畅使用、管理书库等功能是极其方便的,这也是我们与相关部门洽谈的内容之一,亚马逊也会把这样的Kindle带到中国."Marc Onetto表示,但不会与中国国内电子书和平板电脑内容解决方案进行合作.
他并透露,中国在该公司全球市场中发展速度最快,营收增速高达80%,而亚马逊中国的销售总额目前仅次于美国区域的销售额.
电子阅读器Kindle在美国等市场大受欢迎,亚马逊新近又推出了平板电脑Kindle Fire,定价不到最低配置的苹果公司APPL.O热门产品iPad的一半.
亚马逊是全球最大的网络零售商,于2004年收购中国电子商务公司卓越网.本周四,亚马逊宣布"卓越亚马逊"正式更名为"亚马逊中国",并启用短域名z.cn.
--记者 黄运涛; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。