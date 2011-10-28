〔中港个股〕农行称项俊波请求辞去董事长及执行董事职务,即日生效

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月28日电---以资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周五称,项俊波请求辞去董事长及执行董事职务,即日生效,惟公告没有披露原因.
农行的公告并称,项俊波的辞职信于今日送达该行董事会并生效.而项俊波确认与该行董事会无不同意见.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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