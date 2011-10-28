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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 18:09 BJT

〔中港个股〕农行称项俊波请求辞去董事长及执行董事职务,即日生效

路透香港10月28日电---以资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周五称,项俊波请求辞去董事长及执行董事职务,即日生效,惟公告没有披露原因.

农行的公告并称,项俊波的辞职信于今日送达该行董事会并生效.而项俊波确认与该行董事会无不同意见.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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