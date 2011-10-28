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公司新闻(中文) | 2011年 10月 28日 星期五 18:50 BJT

〔表格〕中国长城汽车第三季净利按年增长29%,至7.39亿元人民币

路透香港10月28日电--中国汽车制造商--长城汽车(2333.HK)周五公布,根据中国企业会计准则编制,截至2011年9月30日为止的首三季度内,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　 　　　　 　 　2011年7-9月 2010年7-9月

每股收益(元) 0.27 0.21

净利 739.42 572.35

营业额 7,177.50 5,739.79

　 　　　　 　 　2011年1-9月 2010年1-9月

每股收益(元) 0.93 0.53

净利 2,551.23 1,442.25

营业额 21,377.22 15,193.98

注: 长城汽车为主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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