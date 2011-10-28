〔中港股业绩〕比亚迪1-9月净利按年减约86%,但看好第四季销售(更新版)

(新增更多细节及分析师观点)

* 比亚迪前三季净利按年减86%

* 因中国车市增长迟缓

* 公司看好第四季销售

* 预估全年净利按年减幅有望缩小

路透香港10月28日电---受到中国车市景气疲弱影响,中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)前三季净利按年大减约86%.但公司称第四季新车销量及手机业务增长,有助于全年净利减幅最多缩小至35%.

周五收盘後,比亚迪发布业绩声明称,年底进入汽车销售旺季,近期推出的新车型料获不错成绩,再加上手机零部件获新订单,预料全年净利可望在8.83-16.40亿元人民币间,较上年同期相较,减幅在35-65%.

"集团首款SUV车型S6于期内持续热销...新款轿车G6也于9月成功上市...为集团未来汽车销量提供新的增长动力."比亚迪在公告说.

麦格理证券指出,受到新车型的带动,比亚迪9月汽车销售按年增长15%,为去年8月来首次恢复成长.比亚迪把注意力放回传统型汽车,包括投入新车型研发、改善品质等,将有利于明年度汽车销售走出谷底.

美国投资大亨巴菲特持股近10%的比亚迪,公告9月30日止前三季度净利为3.53亿元人民币,1-9月每股盈利(EPS)为0.1531元人民币,按年减85.68%;第三季净利7,737万元人民币,较上年同期大增582.07%,第三季EPS为0.0329元人民币,按年增558%.[ID:nCH0084287]

比亚迪稍早已发布获利警讯称1-9月的净利将按年下滑85-95%.[ID:nCH0075471]

比亚迪周五在港股逆市收跌1.35%至17.58港元,过去一个月来上涨36.87%;在深圳股市收升0.42%至21.74元人民币.

主席王传福9月在特别股东会後表示,2012年以後将会重上增长轨道,料2013-15年的汽车销售每年将有20-30%的增长;但明年资本开出将续降,集中内部重组.[ID:nCH0078079]

**新车推出吸引话题**

由于先前过度扩张,以及政府取消购车补贴等大环境变动,比亚迪去年底以来汽车销量持续低迷.公司并在今8月底实施销售部门裁员重组,幅度达到四成.股价也在上月底写下今年新低点10.92港元.

市场人士表示,随着车市进入旺季,以及比亚迪几款新车型陆续推出,引起市场注意力,股价出现跌深反弹.

比亚迪本周在深圳推出了首款纯电动轿车e6,该款车采用比亚迪自制电池.公司表示,以一般市区条件,单次充电可驶行186英哩(约300公里).

凯基证券分析师徐德仁在研究报告指出,即便有着政府补贴,电动车售价仍偏高,且现阶段仍有充电站布建不足的问题,预料2012年总销量不至于超过2,000辆,对公司盈利没有显着影响.

日产(7201.T)电动车Leaf,单次充电可行驶约100英哩.而通用(GM.N)的混合车沃蓝达(Volt)在电池模式下单次充电可跑35-40英哩.

e6售价36.98万元人民币,深圳居民可获中央及地方政府补贴12万元人民币.

比亚迪集团主要业务包括二次充电电池、汽车及相关产品、手机部件、液晶显示屏等产品制造与销售.(完)

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