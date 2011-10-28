〔表格〕比亚迪第三季净利大增582%至7,737万元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月28日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周五公告,按照中国企业会计准则编制,截至2011年9月30日为止业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年7-9月 2010年7-9月
每股收益(元) 0.0329 0.0050
净利 77.37 11.34
营业额 11,789.43 10,626.02
2011年1-9月 2010年1-9月
每股收益(元) 0.1531 1.0692
净利 352.73 2,432.52
营业额 34,334.09 35,890.63
注: 比亚迪主要业务包括二次充电电池、汽车及相关产品、手机部件、液晶显示屏等产品制造与销售.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。