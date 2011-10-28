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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 19:12 BJT

〔表格〕比亚迪第三季净利大增582%至7,737万元人民币

路透香港10月28日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周五公告,按照中国企业会计准则编制,截至2011年9月30日为止业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　 　　　　 　 　2011年7-9月 2010年7-9月

每股收益(元) 0.0329 0.0050

净利 77.37 11.34

营业额 11,789.43 10,626.02

　 　　　　 　 　2011年1-9月 2010年1-9月

每股收益(元) 0.1531 1.0692

净利 352.73 2,432.52

营业额 34,334.09 35,890.63

注: 比亚迪主要业务包括二次充电电池、汽车及相关产品、手机部件、液晶显示屏等产品制造与销售.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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