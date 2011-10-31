《香港报摘》--信报10月31日

* 头版头条:

--环球经济不稳,楼市整体气氛欠佳,内地客热捧香港楼盘大不如前.新地(0016.HK)在将军澳推出的"天晋",首批单位内地客比例降至两成,销售明显不如最近推售的"珑玺".

* 其他:

--港交所(0388.HK)与上海、深圳交易所合作,其中一项是在港交所发行沪深300指数期货产品.市场人士指出,新产品将变相让投资者参与A、H股套利,港股流动性也将增加.

--中国中铁(0390.HK)(601390.SS)首三季净利按年减少33%,主要是毛利率下跌以及财务费用大增所致.子公司海外项目中的波兰高速公路争议事项,至9月底确定已发生项目亏损6.44亿元人民币.

--羽绒服企业波司登(3998.HK)透过全资附属公司收购迪晖及朗辉的70%股权,目标公司拥有"JESSIE"及"Le Mauve"等多个中高档女装品牌.总收购作价8.925亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.