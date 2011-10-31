《香港报摘》--经济日报10月31日

* 要闻版头条:

--八成基金跑输大市,势再追货.欧债暂脱危险期,中国又提出适度微调,刺激港股在10月最後一周表现强劲,证券商转看好中资股,建议追货.

* 其他:

--买家入市意愿低,二手楼盘成交价量齐跌,市场料持续放缓.本月10大屋苑,半数成交创今年新低.康怡花园及海怡半岛成交量远逊于2003年沙氏(SARS)以及2008年金融风暴低位.

--越秀交通(1052.HK)以27.3亿元人民币收购河南省的尉许高速公路,以收购路段64.284公里,每公里收购成本约4,250万元人民币.

--星展银行称该行离岸人民币(CNH)现货与远期等的合计成交量,已与港元成交量各占总额的一半,明年随时超越港元,成为交易量占比最重的货币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.