《香港报摘》--经济日报10月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--八成基金跑输大市,势再追货.欧债暂脱危险期,中国又提出适度微调,刺激港股在10月最後一周表现强劲,证券商转看好中资股,建议追货.
* 其他:
--买家入市意愿低,二手楼盘成交价量齐跌,市场料持续放缓.本月10大屋苑,半数成交创今年新低.康怡花园及海怡半岛成交量远逊于2003年沙氏(SARS)以及2008年金融风暴低位.
--越秀交通(1052.HK)以27.3亿元人民币收购河南省的尉许高速公路,以收购路段64.284公里,每公里收购成本约4,250万元人民币.
--星展银行称该行离岸人民币(CNH)现货与远期等的合计成交量,已与港元成交量各占总额的一半,明年随时超越港元,成为交易量占比最重的货币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。