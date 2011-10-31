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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 08:29 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月31日

路透香港10月31日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7648港元HKD=)

美股道琼工业指数上周五收高22.56点,或0.18%,报12,231.11点.继前一日解决欧债危机协议推动股市大涨3%,投资者稍作喘息.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 195.790 -2.67 102614 15.203 -0.90

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 14.730 -1.93 463457 4.575 -1.82

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.840 -3.35 485205 74.294 -0.48

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 38.810 -2.17 198652 20.090 0.55

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 133.330 -1.96 73754 10.353 0.12

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 97.110 -4.09 91287 7.540 0.54

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 45.400 1.25 643075 70.504 0.58

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 62.320 -6.30 49190 4.839 0.60

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.160 -0.98 391171 15.654 -1.05

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.890 0.37 54286 20.880 1.11

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 18.460 -1.55 27643 3.583 -0.18

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 29.530 -7.14 21063 4.586 -0.31

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 20.520 -3.93 9398 1.593 -49.90

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.770 -5.78 118917 0.430 0.04 (完)

--整理 李珊珊

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