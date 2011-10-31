《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月31日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7648港元HKD=)
美股道琼工业指数上周五收高22.56点,或0.18%,报12,231.11点.继前一日解决欧债危机协议推动股市大涨3%,投资者稍作喘息.
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油 (0883.HK) (CEO.N) 195.790 -2.67 102614 15.203 -0.90
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 14.730 -1.93 463457 4.575 -1.82
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.840 -3.35 485205 74.294 -0.48
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 38.810 -2.17 198652 20.090 0.55
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 133.330 -1.96 73754 10.353 0.12
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 97.110 -4.09 91287 7.540 0.54
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 45.400 1.25 643075 70.504 0.58
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 62.320 -6.30 49190 4.839 0.60
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.160 -0.98 391171 15.654 -1.05
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.890 0.37 54286 20.880 1.11
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 18.460 -1.55 27643 3.583 -0.18
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 29.530 -7.14 21063 4.586 -0.31
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 20.520 -3.93 9398 1.593 -49.90
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.770 -5.78 118917 0.430 0.04 (完)
--整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。